В НАТО договорились активизировать помощь Грузии и Молдавии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министры обороны стран НАТО договорились увеличить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии для повышения их оборонных возможностей, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Министры обсудили приверженность таким нашим партнерам, как Босния и Герцеговина, Грузия и Молдавия. Мы договорились усилить индивидуальную поддержку с целью повышения их обороноспособности", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи НАТО на уровне министров обороны.

Встреча министров обороны стран Североатлантического альянса прошла 14-15 февраля в Брюсселе.