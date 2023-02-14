Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Путин и Лукашенко могут провести встречу 17 февраля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут провести встречу уже 17 февраля, в ближайшую пятницу.

Пескова на брифинге спросили, могут ли переговоры состояться в этот день.

"Может. Об остальном мы вам сообщим", - ответил он.

6 февраля Песков рассказал, что днем ранее Путин и Лукашенко обстоятельно поговорили по телефону и договорились о встрече в ближайшие два месяца. Он тогда отметил, что два лидера "встречаются регулярно, повестка дня весьма и весьма загруженная, что требует постоянного внимания глав государств по текущим вопросам".

В последний раз президенты встречались "на полях" неформального саммита СНГ 27 декабря прошлого года в Петербурге.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обрабатывающее штамповки СП Boeing и ВСМПО приостановило деятельность

Кредитным учреждениям в новых регионах ЦБ запретил наращивать остатки на счетах

Каждый четвертый россиянин считает день святого Валентина праздником

Каждый четвертый россиянин считает день святого Валентина праздником

Минтруд предложил использовать маткапитал на реконструкцию домов "на две семьи"

Магадан получит топливо по Транссибу в приоритетном порядке после осеннего дефицита

В Новосибирске пятиэтажку признают не подлежащей восстановлению после взрыва газа

В Новосибирске пятиэтажку признают не подлежащей восстановлению после взрыва газа

Пожарные локализовали крупное возгорание на севере Москвы

В Ярославской области произошел разрыв газопровода с возгоранием

Что произошло за день: понедельник, 13 февраля

В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена

В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });