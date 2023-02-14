Путин и Лукашенко могут провести встречу 17 февраля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут провести встречу уже 17 февраля, в ближайшую пятницу.

Пескова на брифинге спросили, могут ли переговоры состояться в этот день.

"Может. Об остальном мы вам сообщим", - ответил он.

6 февраля Песков рассказал, что днем ранее Путин и Лукашенко обстоятельно поговорили по телефону и договорились о встрече в ближайшие два месяца. Он тогда отметил, что два лидера "встречаются регулярно, повестка дня весьма и весьма загруженная, что требует постоянного внимания глав государств по текущим вопросам".

В последний раз президенты встречались "на полях" неформального саммита СНГ 27 декабря прошлого года в Петербурге.