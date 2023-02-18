SpaceX вывела на орбиту британский телекоммуникационный спутник

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту британский телекоммуникационный спутник Inmarsat-6 F2, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 22:59 по времени Восточного побережья США (в субботу в 06:59 по московскому времени).

Через 32 минуты после старта спутник отделился от второй ступени ракеты и вышел на штатную орбиту.

Аппарат массой около 5,5 т, созданный компанией Airbus Defence and Space, пополнил орбитальную группировку британской компании Inmarsat, которая является одним из ведущих мировых поставщиков телекоммуникационных услуг.

Компания уже располагает на геостационарной орбите высотой около 36,8 тыс. км 15 спутниками. Они обеспечивают глобальные возможности мобильной связи и высокоскоростной передачи данных для потенциальных заказчиков.

Спутник шестого поколения Inmarsat-6 F2 является вторым крупнейшим и наиболее передовым коммерческим аппаратом связи британской компании. Это спутники с двойной полезной нагрузкой, способные работать как в L-, так и в Ka-диапазоне. Они также располагают двигательной системой, позволяющей менять орбиту.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в третий раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Тихом океане в 650 км от базы.