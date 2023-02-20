Рынок акций США закрылся без единой динамики в пятницу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Dow Jones вырос по итогам торгов в пятницу, тогда как S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе.

Инвесторы оценивали корпоративные новости и перспективы дальнейших повышений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Опубликованные на минувшей неделе официальные отчеты указали на замедление инфляции в Штатах до 6,4% в январе, а также на рекордный с марта 2021 года рост розничных продаж - на 3% относительно декабря.

Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в январе повысились на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

На фоне таких данных глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард выступили с довольно "ястребиными" заявлениями, упомянув устойчивую инфляцию и необходимость дальнейших подъемов ставки.

После таких заявлений трейдеры начали оценивать вероятность повышения процентной ставки на мартовском заседании в 18% против 9% неделей ранее, следует из динамики фьючерсов на уровень ставки, пишет MarketWatch.

"После позитивной недели рынок США страдает от новых тревог по поводу ставки. Однако эти тревоги вызваны индексом PPI, на который повлияли погодные условия, и комментариями двух членов руководства Федрезерва, которые не имеют права голоса в этом году", - отметил стратег брокерской компании Peel Hunt Иэн Уильямс.

Акции AMC Networks в пятницу взлетели на 32%, обновив максимум с августа прошлого года. Американская медиакомпания получила чистый убыток в четвертом квартале 2022 года из-за списаний, связанных с реорганизацией бизнеса, однако ее скорректированная прибыль выросла в пять раз и более чем в два раза превысила прогнозы рынка.

Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 1,2% на новости об уходе в отставку главы видеосервиса YouTube Сьюзен Воджицки.

Цена бумаг Deere & Co. выросла на 7,5%. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования в первом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль более чем в два раза и нарастил выручку на треть, причем оба показателя оказались значительно лучше ожиданий рынка.

Капитализация ведущего в США автодилера AutoNation подскочила на 11,4%. Компания сократила чистую прибыль на четверть в прошлом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Рыночная стоимость DoorDash Inc. упала на 7,6%, поскольку американский сервис доставки еды зафиксировал крупный чистый убыток в четвертом квартале 2022 года. При этом скорректированная EBITDA, а также показатели выручки и объема заказов выросли и превзошли прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 129,84 пункта (0,39%) и составил 33826,69 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Merck & Co., подорожавшие на 2,8%, лидером снижения - бумаги Chevron Corp., упавшие в цене на 2,2%.

Standard & Poor's 500 опустился на 11,32 пункта (0,28%) - до 4079,09 пункта.

Nasdaq Composite упал на 68,56 пункта (0,58%) и составил 11787,27 пункта.

По итогам минувшей недели Dow потерял 0,1%, зафиксировав третье недельное снижение подряд впервые с сентября. S&P 500 понизился на 0,3%, а Nasdaq вырос на 0,6%.