Первый полет белорусской космонавтки на МКС перенесен на начало 2024 года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Первый полет белорусской космонавтки на Международную космическую станцию (МКС) отложен на начало 2024 года. Об этом сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Она планировалась (совместная работа с космонавтами Белоруссии - ИФ) на конец этого года, но сейчас планируется, что все работы переносятся примерно на полгода. Эта работа продолжает планироваться, она будет немного позже, где-то в начале 2024 года", - сказал Крикалев на видео, распространенном пресс-службой "Роскосмоса" в среду.

28 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили, что главная медицинская комиссия РФ отобрала шесть кандидаток из Белоруссии на полет в космос, рекомендации для выбора основной и дублирующей космонавтки были направлены белорусской стороне.

24 декабря начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Максим Харламов сообщил, что имя кандидатки на полет в космос из Белоруссии и его дублера станут известны в 2023 году. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусскую космонавтку на МКС в 2023 году.

Председатель президиума академии наук Белоруссии Владимир Гусаков сообщал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года, а первым космонавтом Белоруссии должна быть девушка.