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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Министры финансов G7 обещали следить за эффективностью антироссийских санкций

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министры финансов G7 в четверг пообещали внимательно отслеживать, эффективны ли вводимые против России санкции.

"Мы продолжим внимательно отслеживать, насколько эффективны санкции. Мы примем дополнительные меры, если в этом будет необходимость. Также мы будем активно работать с нашими партнерами над имплементацией санкций и пресечением попыток их обойти", - говорится в заявлении министров по итогам их встречи в Индии.

В нем утверждается, что действующие ограничительные меры создают препятствия в работе российского ВПК.

Министры финансов G7 также призывал МВФ и Киев проработать программу помощи Украине. "Мы призываем МВФ и Украину до конца марта 2023 года подготовить убедительную, амбициозную... программу поддержки", - отмечается в документе.

G7
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