"Газпром" вышел из капитала греческого трейдера Prometheus Gas
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Греческая Copelouzos Group стала единственным участником торгового совместного предприятия Prometheus Gas, которым греческий партнер ранее владел совместно с "Газпром экспортом".
"По состоянию на 21 февраля 2023 года Copelouzos Group владеет 100% уставного капитала Prometheus Gas SA", - сообщает группа.
Как сообщалось, в январе сделку одобрял совет директоров ПАО "Газпром".
Предприятие Prometheus Gas было основано в 1991 году для развития российско-греческого сотрудничества в газовой сфере.