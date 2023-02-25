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"Золотого медведя" 73-го Берлинале получила картина о французской психиатрической клинике "На Адаманте"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого медведя" - главной награды 73-го Международного Берлинского кинофестиваля - стала картина "На Адаманте" французского режиссера Николя Филибера, церемония объявления наград прошла в субботу.

Фильм-победитель рассказывает об уникальной парижской клинике - дневном центре для людей с психическими расстройствами, расположенном в плавучем здании в центре города.

Награду за лучшую режиссуру получил французский режиссер Филипп Гаррель за фильм "Большая колесница".

"Серебряного медведя" 73-го Берлинале за лучший сценарий получила немецкий кинорежиссер и сценарист Ангела Шанелек за фильм "Музыка".

Приз Большого жюри достался фильму "Красное небо" Кристиана Петцольда. Картина "Плохая жизнь" Жуана Канижу отмечена Специальным упоминанием жюри.

Обладательницей "Серебренного медведя" как лучшая актриса стала София Отеро, сыгравшая главную роль в испанской картине "20000 разновидностей пчел" режиссера Эстибалиса Урресола Солагурена.

"Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана достался Теэ Эре за фильм "До конца ночи" режиссера Кристофа Хохойслера.

За выдающийся творческий вклад "Серебренного медведя" получила Элен Лувар за операторскую работу над фильмом "Диско-мальчик" Джакомо Аббруццезе.

В основной конкурс фестиваля этого года вошли 18 картин из 19 стран, Россия в этом году в программе не участвовала. Среди картин, отобранных на фестиваль, работы из Германии, Испании, Австралии и Великобритании. Большинство режиссеров, картины которых попали в основной конкурс, ранее участвовали в Берлинале.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь".

Берлинский кинофестиваль
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