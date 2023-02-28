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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Военные РФ заявили о планах Запада устроить провокации с токсичными химикатами на Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили, что располагают данными о планах западных стран организовать на Украине провокации с применением токсичных химикатов.

"Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны", - сказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, 22 февраля бывший посол США в России Джон Салливан сообщил о планах российских войск использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции на Украине.

"Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов", - сказал Кириллов.

"Они рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию", - сказал Кириллов.

"Хотел бы предупредить, что развернутые в районе проведения специальной военной операции российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. В связи с этим Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий", - сказал Кириллов.

"Аналитические возможности имеющихся в Минобороны России химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну-производителя", - сказал Кириллов.

"Широко известна информация о применении против российских войск самодельных боеприпасов с помощью БПЛА. Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии", - сообщил он.

Минобороны РФ Украина
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