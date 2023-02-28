Южнокорейская L&F поставит Tesla катодные материалы по контракту на $2,9 млрд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейская L&F Co. заключила контракт с Tesla Inc на поставку американскому производителю электромобилей катодных материалов для производства аккумуляторов.

Соглашение на сумму $2,91 млрд будет действовать в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, говорится в сообщении L&F.

Акции L&F подскочили в цене на 8,9% по итогам торгов во вторник.

Аналитики Korea Investment & Securities повысили прогнозную цену бумаг южнокорейской компании на 15% и сохранили рекомендацию "покупать" для них. Сделка с Tesla, по их словам, позволит L&F диверсифицировать клиентскую базу и увеличить поставки продукции.