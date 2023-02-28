Запасы обогащенного до 60% урана в Иране выросли на 40% с ноября

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Запасы урана, обогащенного до уровня 60%, в Иране увеличились на 40% с ноября прошлого года. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на данные МАГАТЭ.

При этом запасы обогащенного до 60% урана выросли с 62,3 кг до 87,5 кг.

Согласно полученному рядом СМИ докладу МАГАТЭ, в Иране также подтвердили, что взятые 22 января образцы на ядерном объекте в Фордо содержали частицы, обогащенные до 83,7%. При этом в Тегеране объяснили, что это связано с "непреднамеренными колебаниями уровня обогащения".

В международной организации в свою очередь указали, что продолжают расследование, чтобы установить причину обнаружения таких частиц.

Кроме того, ряд западных СМИ указывают, что по состоянию на 12 февраля запасы обогащенного до любого уровня урана в Иране достигли 3 760,8 кг, что более чем в 18 раз выше, чем согласованный иранской ядерной сделкой объем.

Накануне сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время совершит поездку в Тегеран.

Ранее в феврале агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что эксперты МАГАТЭ в этом месяце обнаружили в Иране уран, обогащенный "до уровня чуть ниже того, который необходим для создания ядерного оружия". По данным агентства, МАГАТЭ "пытается прояснить, как Иран получил обогащенный до 84% уран – самого высокого показателя, зафиксированного инспекторами МАГАТЭ в Иране".

В Организации по атомной энергии Ирана тогда заявили, что сообщение об обогащенном уране на 84% не соответствуют действительности. Представитель организации Бехруз Камальванди пояснил, что само существование частиц с уровнем обогащения выше 60% в ходе процесса обогащения не означает, что сам уран обогащается до уровня выше 60%. По его словам, наличие такие частиц является "нормальным явлением", и "МАГАТЭ в курсе, что такие ситуации могут происходить во время работы".