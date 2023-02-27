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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Иране анонсировали скорый визит главы МАГАТЭ в Тегеран

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшие дни совершит поездку в Тегеран, сообщил в понедельник телеканал Iran International со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камалванди.

"За прошедшие дни мы провели многообещающие переговоры с делегацией МАГАТЭ, возглавляемой заместителем гендиректора Массимо Апаро, и мы обсудили визит Гросси в Иран", - приводит Iran International слова Камалванди.

Ранее в феврале Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что эксперты МАГАТЭ обнаружили в Иране уран, обогащенный "до уровня чуть ниже того, который необходим для создания ядерного оружия". По данным агентства, МАГАТЭ "пытается прояснить, как Иран получил обогащенный до 84% уран - самого высокого показателя, зафиксированного инспекторами МАГАТЭ в Иране".

В свою очередь в ОАЭИ назвали не соответствующими действительности сообщения о том, что Тегеран обогатил уран до рекордных 84%. По словам Камалванди, сообщения агентства Bloomberg нацелены на то, чтобы "исказить реальность".

Он пояснил, что само существование частиц с уровнем обогащения выше 60% в ходе процесса обогащения не означает, что сам уран обогащается до уровня выше 60%. По словам представителя Организации, наличие таких частиц является "нормальным явлением" и "МАГАТЭ в курсе, что такие ситуации могут происходить во время работы".

Позднее глава ОАЭИ Мохаммад Эслами сообщил, что Тегеран и МАГАТЭ устранили неясности в отношении иранской ядерной программы, возникшие из-за неверного толкования одного из инспекторов агентства.

МАГАТЭ Иран
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