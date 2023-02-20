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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В Тегеране отвергли сообщения об обогащении урана до 84%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что сообщения о том, что Тегеран обогатил уран до рекордных 84%, не соответствуют действительности, передает агентство "Тасним".

По словам официального представителям Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, опубликованное накануне сообщение Bloomberg нацелено на искажение реальности.

Он сказал, что само существование частиц с уровнем обогащения выше 60% в ходе процесса обогащения не означает, что сам уран обогащается до уровня выше 60%. По его словам, наличие такие частиц является "нормальным явлением", и "МАГАТЭ в курсе, что такие ситуации могут происходить во время работы".

"Важен конечный продукт, и Иран никогда не занимался обогащением на уровне выше 60%", - отметил Камальванди.

19 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что эксперты МАГАТЭ ранее в феврале обнаружили в Иране уран, обогащенный "до уровня чуть ниже того, который необходим для создания ядерного оружия". По данным агентства, МАГАТЭ "пытается прояснить, как Иран получил обогащенный до 84% уран - самого высокого показателя, зафиксированного инспекторами МАГАТЭ в Иране".

В МАГАТЭ позже сообщили, что в курсе сообщений СМИ об обогащении урана в Иране. Там добавили, что "обсуждают с Ираном результаты последней проверки со стороны агентства деятельности (Ирана - ИФ)".

Иран Бехруз Камальванди МАГАТЭ
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