Отбор газа из хранилищ Европы остался на повышенном уровне

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Европа активно тратит запасы газа из подземных хранилищ и резервуаров терминалов по приему СПГ.

Погода на текущей неделе оказалась более суровой, чем в предыдущие две недели. Предварительный прогноз погоды на будущую неделю (6-12 марта) обещает еще более низкие температуры.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в четверг был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех установленных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в четверг упала до 11,3% от потребностей региона в электричестве – это минимальное значение за последние 7 дней. За прошлую неделю вклад ветряков был в среднем 16%, сообщает ассоциация WindEurope.

Цены на газ в Европе за минувший день практически не изменились. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $524 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $521; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $477.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 60,62% – это на 22 процентных пункта выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 1 марта запасы сократились на 0,52 процентного пункта. Отборы газа за понедельник, вторник и среду существенно превысили стандартные темпы изъятий для этого времени (средние показатели для этой даты за последние пять лет).

Однако теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а в первый день марта показали 74-процентную загрузку.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Мягкая погода сократила расход газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю (закончилась 24 февраля) резервы сократились на 2,3 млрд куб. м - это в полтора раза меньше, чем тратится обычно в этом время.

Текущий уровень запасов составляет 44%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Нынешний уровень запасов вплотную приблизился к максимальному значению за последние пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы двух из трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение СПГ на глобальном рынке.