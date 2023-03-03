В Бельгии осужденная получила право на эвтаназию в годовщину убийства детей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Бельгии 56-летняя Женевьев Лермитт, осужденная пожизненно за убийство своих пятерых детей в 2007 году, умерла, добившись права на эвтаназию, сообщает Brussels Times со ссылкой на издание Sudinfo. Эту информацию затем подтвердил ее адвокат.

28 февраля 2007 года Лермитт зарезала сына и четырех дочерей, которым было от трех до 15 лет. После этого она попыталась покончить с собой, но не сумела. В момент совершения преступления ее муж и отец всех пятерых детей был в отъезде.

Год спустя суд присяжных города Нивель приговорил ее к пожизненному сроку за предумышленное убийство. В суде эксперты говорили, что в момент преступления Лермитт, наблюдавшаяся у психиатра, была невменяема. После суда она десять лет безуспешно судилась со своим психиатром, обвиняя его в неспособности предотвратить ее действия. В 2019 году она была переведена из тюрьмы в психиатрическую клинику.

В Бельгии есть закон, который разрешает эвтаназию неизлечимых больных, которые терпят невыносимые страдания, не только физические, но и душевные, отмечает Sky News. При этом пациент, попросивший о смерти, в этот момент должен осознавать свое пожелание и изложить его складно и разумно.

Лермитт получила эту возможность после консультаций с рядом медицинских экспертов, сказал ее адвокат. Она умерла 28 февраля 2023 года. Психолог Эмили Маруа в эфире телеканала RTL-TVI высказала мнение, что Лермитт выбрала эту дату в память о своих детях, погибших ровно за 16 лет до того.

В 2022 году в Бельгии умерли с помощью эвтаназии 2966 человек, сообщает RTE. Чаще всего это онкобольные. По словам чиновников, примерно в трех из четырех случаев заявители говорят, что терпят не только физические, но и психологические страдания.