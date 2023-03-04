Гросси отметил способность МАГАТЭ и Ирана решать вопросы в рамках взаимодоверия

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Любые разногласия, касающиеся сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном, следует решать в рамках взаимодоверия, заявил в субботу в Тегеране глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ и Ирану вместе необходимо решить ряд вопросов, и обе стороны способны выстроить и расширить взаимное доверие", - приводит его слова иранское агентство Tasnim.

Гросси выразил надежду на то, что в рамках такого сотрудничества станет возможным достижение прогресса во всех сферах.

Он добавил, что получил от иранской стороны план взаимодействия с МАГАТЭ в научной сфере.

Глава МАГАТЭ прибыл в Иран накануне вечером. Он провел встречи с главой иранского Агентства по ядерной энергии Мохаммадом Эслами, а также с группой иранских ученых-ядерщиков. Это четвертый визит Гросси в Иран с тех пор, как в декабре 2019 года он возглавил агентство. Визит проходит в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое намечено на понедельник.