Глава МАГАТЭ в пятницу посетит Иран

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу прибудет в Тегеран, ожидается встреча с главой Организации по атомной энергии Иран (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси по приглашению властей Ирана посетит Тегеран для встреч на высоком уровне", - говорится в сообщении в твиттере МАГАТЭ.

Отмечалось, что уже в субботу Гросси вернется в Вену и проведет пресс-конференцию.

Ранее на этой неделе западные СМИ сообщили, что, по данным МАГАТЭ, запасы урана, обогащенного до уровня 60%, в Иране увеличились на 40% с ноября прошлого года, при этом в Иране также подтвердили, что взятые 22 января образцы на ядерном объекте в Фордо содержали частицы, обогащенные до 83,7%.

В четверг Гросси заявил журналистам в Баку, что "очень важно, чтобы мы поддерживали наш диалог, наши контакты с Ираном на самом высоком уровне".

Ранее Эслами выразил надежду на то, что этот визит позволит "разблокировать переговоры по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.