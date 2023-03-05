Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Число погибших от землетрясения в Турции приблизилось к 46 тыс. человек

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение, произошедшее в начале февраля на юго-востоке Турции, унесло жизни почти 46 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"На сегодняшний день в результате землетрясений погибли 45 968 тысяч человек, среди них 4 267 - сирийцы", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Турция Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран разрешит МАГАТЭ проверять ядерные объекты

Иран разрешит МАГАТЭ проверять ядерные объекты

В результате пожара на топливном хранилище в Джакарте погибли 18 человек

В результате пожара на топливном хранилище в Джакарте погибли 18 человек

Колумбия задумалась об отправке "бегемотов Эскобара" в Индию и Мексику

Колумбия задумалась об отправке "бегемотов Эскобара" в Индию и Мексику

Гросси отметил способность МАГАТЭ и Ирана решать вопросы в рамках взаимодоверия

Гросси отметил способность МАГАТЭ и Ирана решать вопросы в рамках взаимодоверия
Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток"

Что случилось этой ночью: суббота, 4 марта

Не менее десяти человек стали жертвами непогоды в США

Не менее десяти человек стали жертвами непогоды в США

Трамп предложил построить 10 "городов свободы" c летающими автомобилями

Трамп предложил построить 10 "городов свободы" c летающими автомобилями

Байден заявил, что пытается вернуть осужденного в РФ американца Уилана

SpaceX вывела на орбиту восьмую с начала года группу интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту восьмую с начала года группу интернет-спутников Starlink
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });