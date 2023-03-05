Число погибших от землетрясения в Турции приблизилось к 46 тыс. человек

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение, произошедшее в начале февраля на юго-востоке Турции, унесло жизни почти 46 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"На сегодняшний день в результате землетрясений погибли 45 968 тысяч человек, среди них 4 267 - сирийцы", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.