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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Беспилотник и его операторов задержали на границе Белоруссии с Польшей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники задержали беспилотник на границе страны с Польшей, сообщил во вторник пограничный комитет Белоруссии.

"Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь на 7 марта. Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полета", - говорится в сообщении.

"Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего: круга лиц, причастных к противоправной деятельности, а также маршрута движения беспилотника", - сообщил погранкомитет.

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