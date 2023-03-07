Беспилотник и его операторов задержали на границе Белоруссии с Польшей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники задержали беспилотник на границе страны с Польшей, сообщил во вторник пограничный комитет Белоруссии.

"Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь на 7 марта. Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полета", - говорится в сообщении.

"Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего: круга лиц, причастных к противоправной деятельности, а также маршрута движения беспилотника", - сообщил погранкомитет.