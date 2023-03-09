Цена нефти Brent стабилизировалась после снижения во вторник и среду

Brent стоит $82,66 за баррель

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Нефть в четверг стабильна после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Трейдеры оценивают данные об изменении запасов топлива в США, а также заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Руководство Федрезерва пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, заявил глава американского ЦБ. Это, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые ФРС еще предстоит оценить.

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 по Москве составляла $82,66 за баррель, как и на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,63 (0,8%).

Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,02 (0,03%) – до $76,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов опустилась на $0,92 (1,2%) и составила $76,66.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей – до 478,51 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Это первое сокращение показателя за последние 11 недель.

Резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей, в то время как дистиллятов – увеличились на 138 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов – на 1,3 млн баррелей.