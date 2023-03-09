Brent торгуется у $82,77 за баррель

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо поднимаются в четверг после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

К 14:29 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,13%) - до $82,77 за баррель. Апрельские фьючерсы к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,04 (0,05%) - до $76,7 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные Министерства энергетики. Показатель сократился впервые за 11 недель. Резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 138 тысяч баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры оценивают заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Руководство Федрезерва пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, сказал глава американского ЦБ. Это, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые ФРС еще только предстоит оценить.

Участники рынка опасаются, что Федрезерв может занять слишком агрессивную позицию, повергнув в рецессию американскую экономику, что в свою очередь негативно скажется на спросе на топливо.