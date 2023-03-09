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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Совет ЕС разрешил безвизовый въезд в Евросоюз по косовским паспортам

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг, что утвердил в первом чтении свою позицию относительно безвизового режима для владельцев паспортов, выданных Косово.

"Косово приложило огромные усилия для улучшения своей безопасности и управления миграцией, а также для приведения своей визовой политики в соответствие с политикой ЕС. Мы надеемся, что наше сотрудничество в этих областях будет и впредь плодотворным", - прокомментировала это решение министр по вопросам миграции председательствующей в Совете ЕС Швеции Мария Мальмер Стеннергард.

В коммюнике совета сообщается, что новые правила позволят владельцам косовских паспортов въезжать в ЕС без визы на срок пребывания 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Это постановление будет применяться с 1 января 2024 года или с даты вступления в силу Европейской системы информации и авторизации для поездок (ETIAS), если это произойдет раньше.

Теперь новые правила должны быть одобрены Европейским парламентом. Затем постановление Совета ЕС сможет быть опубликовано в "Официальном журнале" Европейского союза.

ЕС Косово Сербия
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