Президенты РФ и Египта обсудили поставки российской с/х продукции и проекты в энергетике

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси, сообщила пресс-служба Кремля.

"Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней Межправительственной комиссии", - говорится в сообщении.

"В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы Кремля, условлено продолжить координацию усилий России и Египта по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.