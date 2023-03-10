В США заявили, что не имеют защиты от некоторых видов российского оружия

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время Россия разработала и располагает таким ядерным арсеналом, от которого США не могут защититься, завил член сенатского комитета по делам вооруженных сил сенатор-республиканец Роджер Уикер.

"Россия разработала новое ядерное оружие, не похожее ни на что, имеющееся в арсенале Соединенных Штатов. Это - трансокеанские автономные торпеды с ядерной силовой установкой и межконтинентальные крылатые ракеты. Это оружие, от которого у нас нет защиты", - предупредил он на слушаниях в американском конгрессе.

Сенатор отметил, что "Москва обладает большим и более современным ядерным арсеналом, чем мы, она также может в короткие сроки создать множество дополнительных единиц ядерного оружия".

В его выступлении также прозвучала озабоченность развитием вооруженных сил Китая.

"Сведения, поступающие из Китая, также очень тревожны. Пекин модернизирует и расширяет свои ядерные силы с головокружительной скоростью. Скорее всего, в начале 2030-х годов он опередит США", - заявил Уикер.

По его словам, за последние полтора года "ядерный арсенал Китая удвоился", КНР стал третьей страной, разработавшей стратегическую триаду ядерных ракет, бомбардировщиков и подводных лодок.

С учетом изложенного необходима срочная "фундаментальная переоценка наших предположений и перераспределения наших ресурсов", а Минобороны и энергетики "постоянно откладывают программы по модернизации наших средств ядерного сдерживания и восстановлению базовых промышленных мощностей, которые мы используем для производства ядерного оружия", подчеркнул он.