Инфляция в Германии в феврале ускорилась до 9,3%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале увеличились на 9,3% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 9,2% в январе.

Данные совпали с предварительной оценкой и консенсус-прогнозами аналитиков, подготовленными Bloomberg и Trading Economics.

Потребительские цены выросли на 1% в помесячном выражении, что также совпало с предварительными данными и ожиданиями экспертов. В январе они выросли на 0,5%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в феврале увеличились на 8,7% в годовом выражении, как и в январе. В помесячном выражении рост замедлился до 0,8% с 1%.

"Инфляция остается высокой, - отметила глава Destatis Рут Бранд. - Рост цен на продукты питания, который оказался даже сильнее, чем подъем цены на энергоносители, стал особенно заметным для домохозяйств".

Цены на продукты питания в ФРГ в феврале выросли на 21,8% в годовом выражении, тогда как стоимость энергоносителей повысилась на 19,1%. Потребительские цены без учета этих двух категорий увеличились на 5,7%.

Товары в целом выросли в цене на 12,4%, стоимость услуг повысилась на 4,7%.