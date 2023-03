Dow Jones и S&P 500 снизились в понедельник, Nasdaq завершил день в плюсе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в понедельник изменились незначительно и без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average опустился по итогам пятой сессии подряд. S&P 500 тоже снизился, в то время как Nasdaq завершил день в плюсе.

Инвесторы следили за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривали прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось ранее, с учетом сложившейся ситуации.

Silicon Valley Bank, который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

При этом ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Эксперты Goldman Sachs отозвали прогноз, предусматривавший повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, с учетом банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли. Они больше не ждут подъема стоимости заимствований и отмечают наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок.

Следующее заседание ФРС назначено на 21-22 марта. Практически половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные ожидают повышения на 25 б.п. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п., а теперь такая возможность практически исключается экспертами.

"Мы думаем, что ФРС может перейти к паузе" в повышении ставок, полагает глава отдела исследования Fundstrat Том Ли. "В целом это должно положительно сказаться на акциях до конца 2023 года", - считает он.

Котировки акций First Republic Bank рухнули почти на 62% по итогам торгов, хотя в воскресенье банк сообщил, что укрепил свою финансовую позицию за счет "дополнительной ликвидности", полученной от ФРС и JPMorgan Chase & Co..

Цена бумаг Charles Schwab Corp. упала на 11,6%, хотя банк также заверил инвесторов в наличии достаточных объемов ликвидности.

В понедельник сильно подешевели бумаги региональных банков: PacWest Bancorp - на 21%, Western Alliance Bancorporation - на 47%, Zions Bancorporation - на 25,7%.

Цены акций ведущих представителей банковской отрасли страны тоже снизились: Bank of America Corp. - на 5,8%, Citigroup Inc. - на 7,5%, Wells Fargo & Co. - на 7,1%, Goldman Sachs Group - на 3,7%, JPMorgan Chase - на 1,8% и Morgan Stanley - на 2,3%.

Стоимость Chevron Corp. опустилась на 0,6% и Exxon Mobil на 1,2% вслед за снижением цен на нефть.

Между тем котировки акций Pfizer Inc. выросли на 1,2%. Крупнейшая в США фармацевтическая компания достигла соглашения о приобретении Seagen Inc., специализирующейся на противораковых препаратах, за $43 млрд. Бумаги Seagen взлетели в цене на 14,5%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 90,5 пункта (0,28%) и составил 31819,14 пункта. В число лидеров снижения котировок среди компонентов индекса помимо представителей финсектора вошли акции химической компании Dow Inc., подешевевшие на 2,75%, и страховщика Travelers Cos. - на 2%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 5,83 пункта (0,15%) - до 3855,76 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite увеличился на 49,96 пункта (0,45%) и завершил сессию на отметке 11188,84 пункта.