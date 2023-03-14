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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

МВД Белоруссии займется отработкой спящих террористических ячеек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - На территории Белоруссии у террористических и иных вооруженных формирований, в том числе воюющих на Украине, остаются связи, образующие спящие ячейки, сотрудники МВД проводят их отработку на предмет подрывной деятельности внутри страны и помощи зарубежным радикалам, сообщила пресс-служба министерства.

"Сотрудникам ГУБОПиК МВД (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - ИФ) известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе. В нашей стране у боевиков остались связи (в ряде случаев родственники и знакомые), которые образуют скрытые ячейки содействия преступной деятельности и вербовке граждан для участия в вооруженных действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

В стране с начала 2022 года 11 человек были привлечены к уголовной ответственности за попытку выехать за границу и стать наемниками.

"По имеющейся информации, в самом Полку Калиновского до недавнего времени насчитывалось около 200 установленных участников. Сегодня известно о более чем 20 убитых в ходе СВО. Количество раненых и пропавших без вести идет на десятки, есть пленные и дезертиры", - отметили в МВД.

Белоруссия Украина МВД Полк Калиновского
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