Фондовые индексы США снизились в пятницу в ожидании решения ФРС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, инвесторы продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли и ждали заседания Федеральной резервной системы.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 384,57 пункта (1,2%) и составил 31861,98 пункта. Лидером снижения стали акции Travelers Cos. (-4,2%), лидером роста - бумаги Microsoft Corp. (+1,2%).

Standard & Poor's 500 понизился на 43,64 пункта (1,1%) - до 3916,64 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 86,76 пункта (0,75%) и составил 11630,51 пункта.

По итогам минувшей недели Dow Jones потерял 0,1%, S&P 500 прибавил 1,4%, а Nasdaq подскочил на 4,4%, рекордными темпами с января, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, американский First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных банков США, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co..

Более того, фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" и готовности помогать им в случае необходимости. Эта новость оказала поддержку рынкам акций и других рискованных активов.

Несмотря на эту новость акции First Republic Bank упали на 33% по итогам торгов.

Американские банки привлекли почти $165 млрд в рамках двух кредитных программ Федрезерва за неделю с момента краха SVB.

Между тем SVB Financial Group подала заявление о банкротстве. Компания сообщила, что ее действия не касаются фондов SVB Capital и SVB Securities, которые продолжают работать. SVB Financial больше не аффилирована с Silicon Valley Bank, который на прошлой неделе был закрыт финрегулятором штата Калифорния.

"Рынок то снижался, то рос всю неделю, причем движения были очень значительными, поскольку нет консенсуса в отношении того, как проблемы в банковской системе скажутся на экономике", - сказал глава отдела глобальной инвестиционной стратегии в Wells Fargo Investment Institute Пол Кристофер.

Накануне Европейский центральный банк поднял все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), как и планировалось, несмотря на турбулентность в финансовом секторе.

Мартовское заседание Федрезерва состоится на следующей неделе, и рынок в целом ожидает, что американский ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов. В то же время аналитики многих банков допускают, что ставка может быть оставлена на прежнем уровне.

"Центробанки должны выбрать, таргетировать им инфляцию или финансовую стабильность. Нам кажется, что борьба с инфляцией еще не закончена", - написали аналитики Citi.

Акции FedEx Corp. подскочили на 8%. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки зафиксировала 30%-ное падение чистой прибыли в третьем квартале 2023 финансового года, однако улучшила прогноз прибыли на текущий фингод.

Капитализация Amgen снизилась на 2% на новости, что американская биотехнологическая компания планирует сократить еще около 450 сотрудников, или 2% штата.

Рыночная цена оператора услуг связи T-Mobile US Inc. выросла на 0,7% на новости о приобретении Ka'ena Corp. и ее дочерних компаний за $1,35 млрд. В сделку войдут компании Ultra Mobile, Plum и оператор Mint Mobile, частично принадлежащий актеру Райану Рейнольдсу.