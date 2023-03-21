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Финская Gasum сообщила о продолжении закупок российского СПГ

Компания объясняет это контрактными обязательствами перед "Газпромом"

Финская Gasum сообщила о продолжении закупок российского СПГ
Архивное фото
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Финская Gasum продолжает покупать сжиженный природный газ из России, объясняя это контрактными обязательствами перед "Газпромом", сообщает государственная телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя энергокомпании.

Там объясняют продолжение импорта российского СПГ тем, что еще до 2022 года Gasum заключила с "Газпром экспортом" долгосрочный контракт на поставки газа, который "будет в силе еще долгие годы". Отмечается, что договор обязывает финскую компанию производить оплату в любом случае (условия take-or-pay - ИФ).

Газ, закупаемый Gasum, поступает в Финляндию после сжижения на заводе "НОВАТЭКа" "Криогаз-Высоцк". Издание подчеркивает, что с 2019 года энергокомпания закупила СПГ на общую сумму более 730 млн евро.

Поставки трубопроводного газа в Финляндию прекратились год назад после того, как страна отказалась принять новую схему расчетов с "Газпромом". 21 мая "Газпром экспорт" прекратил поставки газа Gasum.

Gasum Газпром Финляндия
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