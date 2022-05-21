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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Финляндию прекратились утром 21 мая, подтвердила в специальном сообщении утром в субботу государственная газовая компания Gasum.

В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

Как сообщалось, Gasum не приняла требование российской стороны с указом президента РФ №172 от 31 марта и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом". Gasum сообщила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО "Газпром экспорт".

"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Gasum о приостановке поставок газа, начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным Указом", - заявили в "Газпром экспорте".

"ООО "Газпром экспорт" будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами", - заявили в российской компании.

Как ранее сообщала финский министр по делам ЕС Тютти Туппурайнен на страницах газеты Helsingin Sanomat, решение об отказе от перехода на оплату в рублях было принято в стране еще в начале апреле и доведено до руководства Gasum. По мнению Туппурайнен, новая система расчетов стала бы нарушением санкций. Также финская чиновница увидела в этом попытку внести раскол в ряды ЕС: "Мы не согласны с оплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России".

История сотрудничества

В ноябре 2021 года "Газпром" и Gasum отметили полувековой юбилей первого контракта на поставку российского газа в Финляндию. Он был подписан 19 ноября 1971 года. Поставки по газопроводу "Ленинград - Выборг - Госграница" начались в 1974 году и положили начало использованию этого экологичного вида топлива в энергосистеме страны.

Финляндия стала третьим государством Западной Европы, получившим российский природный газ. За полвека сотрудничества страна импортировала порядка 130 млрд куб. м газа.

"Газпром" ранее был сооснователем Gasum - она была создана в 1994 году компаниями Fortum и "Газпром". Gasum взяла на себя обязательства по импорту и сбыту газа, а также по эксплуатации и развитию газотранспортной системы Финляндии. В 2016 году "Газпром" продал свою долю, и правительство Финляндии стало единственным акционером компании.

В декабре 2015 года ООО "Газпром экспорт" и Gasum продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года.

В пятницу глава Gasum Мика Вильянен отметил: "Очень жаль, что поставки природного газа по нашему контракту на поставку теперь будут прекращены".

В 2021 году Финляндия получила из России 1,797 млрд куб. м газа, с 1 января по 19 марта 2022 года поставлено 447 млн куб. м. В мае 2022 года страна принимала в среднем 3,8 млн куб. м газа в сутки.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша, Болгария и Финляндия в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.

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