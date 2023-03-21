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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

ЕС выплатил Украине очередной транш помощи в 1,5 млрд евро

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 1,5 млрд евро из запланированных на 2023 год 18 млрд евро.

"Сегодня мы выплатили Украине еще 1,5 млрд евро. Наша поддержка помогает Украине работать, защищая себя, и твердо ставит Украину на путь к ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность", - написала в твиттере глава ЕК.

На прошлой неделе о предстоящей выплате Киеву 1,5 млрд евро "в качестве экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности", сообщал исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В декабре 2022 года Совет ЕС утвердил решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро при 10-летнем льготном периоде. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо странами союза.

В ЕК объяснили, что Украина должна будет погасить кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года.

В январе Еврокомиссия осуществила выплату Украине 3 млрд евро – первого транша этой помощи. Начиная с марта, выплаты будут производиться ежемесячно в размере 1,5 млрд евро.

ЕС ЕК Еврокомиссия Украина
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