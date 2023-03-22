Минобороны РФ сообщило о поражении двух ангаров ВСУ на аэродроме в районе Одессы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по аэродрому "Школьный" в районе Одессы, где располагались два ангара с вооружением и военной техникой вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, также уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области.

"Кроме того, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что всего за сутки российскими войсками нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.

Представитель министерства сообщил об активных действиях войск РФ на донецком направлении, ударах по позициям вооруженных сил Украины еще на пяти направлениях.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за прошедшие сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

"На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 "Акация", - сказал представитель Минобороны РФ.

"На красно-лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Площанка и Кузьмино Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Зализничное, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777", - сказал представитель Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - заявил Конашенков.

Он также сообщил, что российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области в районе населенного пункта Малые Крынки. Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Конашенков также сообщил, что сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 403 самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9052 единицы специальной военной автомобильной техники", - проинформировал Конашенков.