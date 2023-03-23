Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти Чехии продлили запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам до 31 марта 2024 года, а также тем лицам среди них, у которых есть гражданства других стран, сообщает газета Ceske Noviny со ссылкой на кабинет министров республики.

"Срок действия расширенного регламента будет продлен до конца марта 2024 года. Заявления на пребывание в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольства, не будут пущены в производство. Запрет также будет распространяться на граждан РФ и Белоруссии, у которых есть гражданства других стран", - пишет издание.

Как отмечает газета, также Чехия запретила россиянам и белорусам безвизовый транзит через свои аэропорты и прямой въезд в республику российских туристов из стран, не входящих в Шенгенское соглашение.

В конце февраля 2022 года Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, а также приняла решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно и временном закрытии консульских учреждений в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.