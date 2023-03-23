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ЕК рекомендует Финляндии перевести колею на железной дороге на европейский стандарт

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия рекомендует Финляндии перевести колею на железной дороге на европейский стандарт, создать тем самым альтернативу судоходству в Балтийском море и упростить трансграничные перевозки.

"В настоящее время на трансграничные пассажирские перевозки по железной дороге приходится только около 5% перевозок и только 18% - на грузовые перевозки, - сообщил в четверг местным СМИ глава Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Хендрик Хололей. - Цель Еврокомиссии состоит в том, чтобы к началу десятилетия до трети международных пассажиров и грузов перевозились по железной дороге".

Для этого следует перевести железнодорожную колею с российского стандарта в 1524 мм на европейский шириной 1435 мм, Финляндия сама примет решение о переходе на европейский стандарт, отмечает Хололей.

Протяженность железнодорожной сети Финляндии составляет около 6 тыс. километров, а переход на европейскую колею может стоить миллиарды евро, поскольку помимо железнодорожных путей потребуется электрифицировать некоторые отрезки путей, обновить распределительные щиты, перепроектировать и внести изменения на станционных платформах.

"В нынешней ситуации с политикой безопасности мы хотим создать и альтернативу судоходству в Балтийском море, если по каким-то причинам использование морского транспорта будет затруднено", - сказал гендиректор финской железнодорожной компании Suomi-rata Oy Тимо Кохтамяки.

К началу апреля Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии завершит подсчеты, во сколько обойдутся работы по модификации железной дороги, а Европейский парламент и Совет Европы в ближайшее время обсудят предложение Еврокомиссии о переводе путей Финляндии и ряда восточноевропейских государств на европейскую колею.

Поезда на колее европейского стандарта на железной дороге Финляндии могут появиться в 2040 годах, считают специалисты.

Финляндия Еврокомиссия
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