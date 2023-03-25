Джо Байден заверил, что не стремится к конфликту с Ираном

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не хочет конфликта с Ираном, но готов защищать американцев, если они подвернутся нападению с иранской стороны.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном", - сказал Байден в ходе пресс-конференции в Канаде.

Так глава Белого дома прокомментировал недавний удар беспилотника по американским военным на севере Сирии, в результате которого один гражданин США погиб, несколько человек, в том числе военные, получили ранения. Вашингтон пришел к выводу, что удар организовали силы, связанные с иранским Корпусом стражей Исламской революции.

В ответ Соединенные Штаты нанесли в Сирии удары по бойцам, имеющим отношение к атаке беспилотника.