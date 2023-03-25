ВВС США вторично испытали прототип гиперзвуковой ракеты воздушного базирования

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы США сообщили, что 13 марта провели испытательный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (АRRW), пишет Defense News.

В заявлении американских ВВС говорится, что бомбардировщик B-52H Stratofortress выпустил полностью действующий прототип ARRW, который производится компанией Lockheed Martin. Это стало вторым запуском боевого прототипа ARRW, задачей которого было всестороннее выяснение характеристик оружия.

В документе отмечается, что "испытание соответствовало нескольким целям", подробности не проводятся.

Эта формулировка отличается от итогов, подведенных после первого запуска прототипа ARRW в декабре - тогда сообщалось, что "все цели были достигнуты". Кроме того, в мартовском заявлении в отличие от декабрьского не говорится, что запуск был "успешным", обращает внимание издание.

Defense News отмечает, что в заявлении об испытании в декабре уточнялось, что ракета достигла гиперзвуковой скорости, превышающей 5 Маха, завершила запланированную траекторию полета и сдетонировала. В марте об этом не сообщается.

На вопрос издания, было ли испытание 13 марта успешным, в ВВС США ответили, что что не будут предоставлять информацию помимо той, что была в пресс-релизе.

"Мы думаем, что в будущем по этой теме по соображениям оперативной безопасности будет доступно меньше информации", - сказал Defense News представитель Пентагона.