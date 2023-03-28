В США погибло 6 человек, включая 3 детей, от стрельбы женщины-трансгендера

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Нападение на приходскую школу в американском Нэшвилле (штат Теннесси), в результате которого были застрелены трое детей и трое взрослых, устроила женщина-трансгендер, сообщают местные СМИ.

Стрельба произошла в частной христианской школе Ковенант, где обучаются около 200 учеников.

28-летняя женщина, вооруженная двумя автоматическими винтовками и пистолетом, застрелила трех девятилетних детей и трех взрослых сотрудников школы. Полиция ликвидировала нападавшую.

Сообщается, что 28-летняя Одри Хейл была идентифицирована как трансгендерная женщина. У Хейл не было криминального прошлого. Предполагается, что когда-то она была ученицей этой школы.

Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк заявил на пресс-конференции, что полицейские нашли заявление, письменные принадлежности и карту школы в доме, где жила Хейл.

Дрейк отметил, что пока неясны мотивы преступления, - "на этот счет есть некоторая теория". "Мы расследуем все версии, и как только будем знать точно, сообщим", - добавил он.

По его словам, есть указания на то, что Хейл рассматривала другую цель для нападения, но была остановлена службой безопасности. По предварительным данным, она действовала в одиночку.

В свою очередь, президент США Джо Байден повторил свои призывы к запрету штурмового оружия.

"Мы должны сделать больше, чтобы остановить насилие с применением огнестрельного оружия. Это разрывает наши сообщества на части. Это затрагивает саму душу нации. Мы должны сделать больше для защиты наших школ, чтобы они не превратились в тюрьмы", - заявил он.

Байден призвал Конгресс США принять запрет на штурмовое оружие.

Согласно анализу Washington Post, произошедшая в Нэшвилле стрельба стала 17-м нападением на американские школы с начала года.