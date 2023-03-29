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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Заседание межправкомиссии Киргизии и России пройдет в Бишкеке в среду

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Заседание киргизско-российской межправкомиссии состоится в Бишкеке 29 марта, сообщили в пресс-службе киргизского кабинета министров.

"Заседание киргизско-российской межправкомиссии пройдет в Бишкеке 29 марта", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, с российской стороны участие примет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, с киргизской - глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Ожидается, что в ходе заседания будет подписано соглашение о строительстве девяти школ с русским языком обучения в Киргизии. В этом году планируется начать строительство школ в Бишкеке, Баткене и Караколе, в следующем - в Оше, Ошской области, Таласе, Джалал-Абаде и селе Новопавловка Чуйской области.

Россия Киргизия Межправкомиссия
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