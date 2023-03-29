Уолл-стрит снизилась во вторник вслед за техсектором

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги во вторник, наиболее заметный спад продемонстрировали бумаги компаний технологического сектора.

"Этот рынок находится в процессе стабилизации", - отметил Майкл Левенгарт из Morgan Stanley. Однако несмотря на то, что инвесторы пришли в себя после кризиса в банковском секторе, у них остается еще немало вопросов без ответа, добавил он.

Среди таких вопросов аналитик выделил последствия банковского кризиса для других секторов экономики, дальнейшую траекторию процентных ставок, а также масштаб ужесточения кредитных условий и его влияние на экономику в целом.

Тем временем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в январе увеличился на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Темпы роста цен замедлились по сравнению с 4,6% в декабре и были минимальными с ноября 2019 года.

Индекс потребительского доверия в США в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 101 пункта с объявленного ранее февральского уровня в 102,9 пункта, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Также участники рынка оценивали новости из корпоративного сектора.

Цена бумаг Alibaba Group Holding, торгующихся в Нью-Йорке, подскочила на 14,3%. Китайский онлайн-гигант анонсировал план реорганизации бизнеса путем создания шести независимых подразделений. У каждого подразделения будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты. Кроме того, они смогут принимать решения о первичном размещении акций.

Акции Walgreens Boots Alliance подорожали на 2,7%. Американская аптечная сеть снизила чистую прибыль и увеличила выручку во втором квартале 2023 финансового года, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Капитализация Apple Inc. снизилась на 0,4% на новости, что операционный директор компании Джефф Уильямс на прошлой неделе продал принадлежащие ему акции компании на $30 млн после скачка котировок на 22% с начала года.

Стоимость акций McCormick & Co. увеличилась на 9,6%. Производитель специй и приправ в первом квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль на 10,2%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.

Котировки бумаг PVH Corp. подскочили на 20%. Американская компания, владеющая рядом известных брендов одежды, в прошлом финквартале снизила чистую прибыль в 2,8 раза, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы.

Акции Occidental Petroleum подорожали на 4,3% на новости, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила наращивать долю в нефтегазовой фирме.

Berkshire с прошлого четверга купила около 3,7 млн бумаг Occidental по цене в диапазоне $58-59 за каждую. В результате доля Berkshire в Occidental достигла 23,5% (211,7 млн акций).

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 37,83 пункта (0,12%) и составил 32394,25 пункта. Лидером роста в индексе, помимо Walgreens, стали акции Boeing Co. (+2,2%), лидером снижения - бумаги American Express Co. (-2,4%).

Standard & Poor's 500 понизился на 6,26 пункта (0,16%) - до 3971,27 пункта.

Nasdaq Composite потерял 52,76 пункта (0,45%) и составил 11716,08 пункта.