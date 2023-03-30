В Киргизии 43 ребенка отравились после распыления парфюма в школе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В одной из школ Кара-Суйского района Ошской области Киргизии 43 шестиклассника были доставлены в больницу с отравлением после того, как один из них распылил в классе парфюм, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Минздрава.

18 детей положили в областную детскую клинику, четверо из них находятся в реанимации. Остальных отпустили по домам.

По данным Минздрава, 29 марта в середине дня ученик школы распылил парфюм в классе, после чего у остальных началась рвота и головокружение.

У пострадавших взяли анализы крови, по факту отравления проводится консилиум. Ситуацию взяла на контроль министр здравоохранения Киргизии Гулнара Баатырова.

В УВД Ошской области сообщили, что инцидент зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков. По факту отравления детей начаты следственные мероприятия, идет опрос свидетелей, с места инцидента изъяты парфюмерные средства, назначена экспертиза.