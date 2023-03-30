Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

В Киргизии 43 ребенка отравились после распыления парфюма в школе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В одной из школ Кара-Суйского района Ошской области Киргизии 43 шестиклассника были доставлены в больницу с отравлением после того, как один из них распылил в классе парфюм, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Минздрава.

18 детей положили в областную детскую клинику, четверо из них находятся в реанимации. Остальных отпустили по домам.

По данным Минздрава, 29 марта в середине дня ученик школы распылил парфюм в классе, после чего у остальных началась рвота и головокружение.

У пострадавших взяли анализы крови, по факту отравления проводится консилиум. Ситуацию взяла на контроль министр здравоохранения Киргизии Гулнара Баатырова.

В УВД Ошской области сообщили, что инцидент зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков. По факту отравления детей начаты следственные мероприятия, идет опрос свидетелей, с места инцидента изъяты парфюмерные средства, назначена экспертиза.

Минздрав Киргизия МВД Ошская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Украина получила очередной грант от США на $1,25 млрд на поддержку бюджета

Brent подешевела до $78,04 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 30 марта

ВВС США откажутся от закупок гиперзвукового оружия компании Lockheed Martin

ВВС США откажутся от закупок гиперзвукового оружия компании Lockheed Martin

В Сирии сообщили об авиаударе по окрестностям Дамаска

Эрдоган сообщил о возможном визите Путина в Турцию в конце апреля

Эрдоган сообщил о возможном визите Путина в Турцию в конце апреля

СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья папы римского

Что произошло за день: среда, 29 марта

Маск и Возняк попросили приостановить разработку систем ИИ, превосходящих по мощности GPT-4

Маск и Возняк попросили приостановить разработку систем ИИ, превосходящих по мощности GPT-4

Обнаруженный у "Северного потока-2" объект оказался дымовым буем

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });