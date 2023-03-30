Молдавский Victoriabank выкупит подразделение румынского банка BCR в Молдавии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Молдавский банк Victoriabank и румынский Banca Comerciala Romana (BCR) достигли соглашения о покупке Victoriabank молдавского подразделения BCR Chisinau. Об этом сообщила пресс-служба одного из акционеров Victoriabank - румынского Banca Transilvania.

Сделка будет завершена во второй половине 2023 года. Это связано, в том числе, с необходимостью получить разрешение на сделку со стороны Национального банка Молдавии, Национального банка Румынии, Европейского Центробанка, Совета по конкуренции Молдавии и Национальной комиссии по финансовому рынку Молдавии.

До утверждения сделки оба банка будут работать независимо, а после BCR Chisinau будет интегрирован в Victoriabank.

Victoriabank является третьим по размерам активов банком Молдавии. По данным Нацбанка Молдавии, его активы на 28 февраля 2023 года составили 21,8 млрд молдавских леев. У банка 300 тыс. клиентов и 70 отделений в стране.

Мажоритарным акционером банка являются румынский Banca Transilvania и Европейский банк реконструкции и развития – им совокупно принадлежит 72,19% акций банка. Другими крупными акционерами являются глава админсовета Victoriabank Виктор Цуркан - 10,76%, Валентина Цуркан - 8,07%, Елена Артеменко - 4,95%, Галина Пройдисвет - 1,58%.

Активы BCR Chisinau на 28 февраля 2023 года составляли 3,4 млрд леев. У банка в Молдавии 4 отделения и около 13 тыс. клиентов. Мажоритарным акционером BCR Chisinau является австрийский Erste Group Bank - 99,89% акций.

Официальный курс на 30 марта - 18,43 лея/$1.