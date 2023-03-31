Цена газа в Европе осталась стабильна, несмотря на тепло и сильную ветрогенерацию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе всю неделю сохраняет стабильный уровень на отметке около $480 за тысячу кубометров, и волна тепла в четверг не смогла обрушить цены.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 41,7 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на четверг была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,7 млн куб. м на 31 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 21% потребностей региона. В четверг ее вклад вырос до 24,4%, сообщает ассоциация WindEurope.

За четверг спотовая цена газа в регионе добавила 2%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $487 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $453; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $429.

Запасы в Европе

Текущий уровень резервов газа в Европе составляет 55,6% – это на 22 процентных пункта выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 29 марта запасы снизились на 0,08 процентных пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 58-процентную загрузку из-за остановки французских мощностей в знак протеста против пенсионной реформы в стране.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю резервы снизились на 1,3 млрд куб. м – это в три раза больше, чем обычно в это время.

Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 21 процентный пункт превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение в мире.