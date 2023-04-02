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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Китайская компания Space Pioneer осуществила первый запуск новой ракеты "Тяньлун-2"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Китайская частная аэрокосмическая компания Space Pioneer сообщила в воскресенье об успешном первом запуске ракеты-носителя "Тяньлун-2".

"2 апреля в 16:48 по местному времени (в 11:48 по Москве) ракета-носитель "Тяньлун-2" была успешно запущена с космодрома Цзюцюань в Китае и успешно вывела на заданную орбиту спутник "Ай тайкун кэсюэ" ("я люблю науку о космосе" - кит.)", - говорится в ее сообщении.

Выведенный аппарат планируется использовать для тестирования различных технологий и проведения экспериментов в области съемки земной поверхности с помощью ее дистанционного зондирования.

Основной целью запуска было испытание систем ракеты и их взаимодействия, также специалисты фиксировали изменения различных параметров в ходе полёта ракеты.

По данным компании, "Тяньлун-2" способна выводить около 2 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и около 1,5 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

Китай Space Pioneer Тяньлун-2
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