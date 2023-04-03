Уолл-стрит выросла в пятницу

Nasdaq завершил квартал лучшим ростом с 2020 года

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, а также зафиксировали рост по итогам недели, месяца и квартала.

Инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Как сообщалось, расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы увеличились на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%.

Тем временем индекс PCE Core в феврале увеличился на 0,3% за месяц (в январе - на 0,5%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с 4,7% в январе.

"Базовая инфляция замедлилась в феврале, - написали аналитики Barclays. - В целом ослабление инфляционного давления наблюдалось во многих категориях товаров и услуг, за исключением жилья".

Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 62 пунктов по сравнению с 67 пунктами в предыдущий месяц. Индикатор опустился впервые за четыре месяца и обновил минимум с декабря прошлого года.

На днях стало известно, что американские банки привлекли в совокупности $152,6 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы (ФРС) за неделю, которая завершилась 29 марта. Неделей ранее данный объем составлял $163,9 млрд.

Сокращение заимствований является признаком того, что спрос на ликвидность стабилизировался, отмечает агентство Bloomberg.

Капитализация Virgin Orbit Holdings Inc. рухнула на 41% после того, как американская аэрокосмическая компания сообщила о приостановке деятельности и сокращении почти всех сотрудников после неудачных попыток привлечь финансирование.

Котировки акций американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp. упали на 13,6% после снижения на 6,7% днем ранее, обновив минимум с момента IPO. Ранее компания сообщила о планах привлечь в общей сложности $100 млн, продав акции по цене $1,12 на открытом рынке (около 30 млн бумаг) и в рамках частного размещения (порядка 59,4 млн бумаг).

Бумаги Bed Bath & Beyond подешевели на 28% после падения на четверть в четверг после того, как американский ритейлер анонсировал размещение акций на $300 млн.

Цена акций Apple Inc. увеличилась на 1,6% и обновила максимум за 28 недель, пишет Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 415,12 пункта (1,3%) и составил 33274,15 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Home Depot Inc., подорожавшие на 3,4%. Из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, в минусе завершили торги только бумаги Walgreens Boots Alliance, подешевевшие на 0,1%.

Standard & Poor's 500 повысился на 58,48 пункта (1,4%) - до 4109,31 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 208,44 пункта (1,7%) и составил 12221,91 пункта.

По итогам недели все три индекса выросли более чем на 3%, причем для Dow и S&P 500 неделя была лучшей с ноября, согласно данным Dow Jones Market Data. С начала марта Dow прибавил 1,9%, S&P 500 - 3,5%, а Nasdaq подскочил на 6,7%. По итогам первого квартала S&P 500 вырос на 7%, Dow - на 0,4%, тогда как Nasdaq взлетел на 16,8%, зафиксировав лучшую квартальную динамику со второго квартала 2020 года.