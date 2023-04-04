Полевой госпиталь Минздрава РФ в Турции принял свыше 5 тыс. пациентов за неделю

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Полевой многопрофильный госпиталь Минздрава России, который был развернут в Турции для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, принял более 5 тыс. пациентов за неделю, сообщили в пресс-службе министерства.

"Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, обеспечивающие оказание медицинской помощи пострадавшим при землетрясении в Турции, помогли турецким коллегам принять 5,2 тыс. пациентов за неделю", - говорится в сообщении пресс-службы.

Из них более 1 тыс. прошли лечение в стационаре госпиталя. В том числе более 15 пациентов с хронической почечной недостаточностью получили необходимое количество процедур гемодиализа.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что для работы полевого госпиталя в Турции задействованы 11 модулей, сотрудники Федерального центра медицины катастроф российского Минздрава и медики из Турецкой Республики ведут прием круглосуточно. Он напомнил, что аналогичный многопрофильный госпиталь развернут также в городе Алеппо Сирийской Арабской Республики.

Всего с 20 марта, с момента развертывания госпиталя в Турции, российские специалисты оказали медицинскую помощь почти 9 тыс. пострадавшим при землетрясении, сообщили в министерстве.

Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Анкаре сообщалось, что аэромобильный госпиталь российского Минздрава будет развернут в провинции Хатай в Турции для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Число жертв в стране превысило 49 тыс. человек.