Два человека погибли в результате ракетного удара по пригороду Дамаска

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Не менее двух человек стали жертвами ракетного удара в ночь на вторник по окрестностям Дамаска, сообщило сирийское информагентство САНА.

"В результате ракетного удара погибли двое гражданских" - говорится в сообщении.

Агентство, отметило, сославшись на Минобороны Сирии, что средства ПВО "отреагировали на ракеты и сбили большинство из них".

Израильские СМИ сообщили, что удар, "который иностранные СМИ приписывают Израилю", бы нанесен по городу Аль-Кисва к югу от Дамаска, а также объекту в Джебель-эль-Мании.

На прошлой неделе Израиль нанес три ракетных удара по территории Сирии.