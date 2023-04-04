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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Три компании хотят разработать для ВМС США самолет управления ядерными силами

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Компании Northrop Grumman, Lockheed Martin Skunk Works и Raytheon Intelligence & Space намерены вместе участвовать в тендере ВМС США на строительство самолета управления и связи с ядерными силами, сообщает во вторник Defense News.

Новый самолет пойдет на замену 16 E-6 Mercury, которые должны обеспечивать американского президента, шефа Пентагона и других лидеров США связью с такими силами, как атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. В ВМС эту коммуникационную систему называют TACAMO (Take Charge And Move Out).

Командование ВМС США считает E-6 Mercury устаревающими и желает их модернизировать. Проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год предусматривает выделение $213,7 млн модернизацию TACAMO и на три экспериментальных самолета.

Представитель Northrop Grumman Генри Сир отметил, что кроме испытательных самолетов, ВМС США хотело бы закупить еще девять самолетов. Контракт на их поставки планируется заключить в начале 2025 финансового года.

Основой для нового самолета должен послужить транспортный Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. При этом, отмечает Defense News, ВМС США хотят получить новые модели поскорее, поэтому, очевидно, в создаваемом самолете не будут использовать кардинально новые технологии, кроме усовершенствованной радиосвязи и компьютеров. По словам Сира, задача состоит в том, чтобы взять существующие технологии и установить их как можно скорее на другой летательный аппарат.

Он подчеркнул, что система TACAMO слишком важна, чтобы при обеспечении ее работы экспериментировать с технологиями, пока не доказавшими свою надежность.

ВМС США США
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