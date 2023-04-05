Вильфанд считает, что умеренных широтах европейской части России пришла весна

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В умеренных широтах европейской части России пришла весна, снег сошел практически во всем Центральном федеральном округе, а пик половодья в Московской области и сопредельных областях пройдет на этой неделе, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно говорить, что в умеренных широтах европейской России уже пришла весна. Признаки какие? Нет снега, практически во всем Центральном федеральном округе, только в северо-восточной его части, там еще снег остался", - сказал Вильфанд.

По его словам, еще одним признаком того, что пришла весна, является половодье. Так, на юге европейской части России половодье уже прошло.

"В центральных (районах) - в Московской области и сопредельных областях - пик половодья либо уже завершился, либо завершается на этой неделе. И это связано с тем, что снег, который очень быстро растаял, и талая вода уже сошли. Поэтому, когда на реках начнется ледоход и ледолом, ничего страшного не произойдет. Будут небольшие заторы, но они быстро пройдут", - сказал Вильфанд.

При этом он сообщил, что "есть регионы, где наблюдается понятие "опасная отметка", которая соответствует понятию опасное явление - когда вода переполняет русло реки и выходит на пойму и за пойму".

Так, в Тверской области в ряде населенных пунктов уровень воды превышает опасную отметку примерно на 20 см. "И превышение опасной отметки сохранится ближайшие 2 дня. И это значит, что будут подтапливаться пониженные участки домов, ряд нежилых помещений, приусадебные участки", - добавил Вильфанд.

Более сложная ситуация, по словам научного руководителя Гидрометцентра, в Брянской области и в самом Брянске, где на обеих реках уровень воды превышает опасную отметку на метр.

"Там более заметные негативные последствия. И превышение этой отметки сохраняется ближайшие два дня", - сказал Вильфанд.