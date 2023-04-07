Температура до плюс 18 градусов прогнозируется в Москве на следующей неделе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Погода, характерная для начала мая, прогнозируется в Москве на следующей неделе, температура будет повышаться до плюс 18 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начало недели комфортное - ночные температуры уже положительные, дневные - плюс 13-15, по области до плюс 16 градусов. Во вторник ситуация не меняется", - сказал Вильфанд.

В среду и в четверг, как уточнил Вильфанд, Москва будет находиться ближе к центру антициклона, который и привел к теплой погоде в столице, поэтому, по его словам, "дневные температуры повышаются даже до 13-18 градусов". Температура в Москве будет выше нормы на 5 градусов.

"Эта действительно хорошая погода и такой температурный фон, он больше соответствует началу мая", - добавил Вильфанд.

При этом он не исключил, что температура еще будет понижаться, однако "все равно ниже 5-10 градусов дневные температуры уже не будут". "Похолодания, понижение температуры, конечно же, возможны, тут не нужно быть идеалистом, романтиком, проявлять завышенные ожидания", - отметил Вильфанд.