Европа возобновила расход газа из подземных хранилищ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Европа с началом новой рабочей недели и понижением температуры воздуха возобновила расход газа из подземных хранилищ.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 41,8 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на вторник была 41,7 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 41,1 млн куб. м на 5 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за вторник обеспечила только 11% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Это минимальное значение за последние 16 дней. При этом еще в субботу показатель был в три раза выше (30,4%).

Во вторник спотовая цена газа в регионе скорректировалась на 9%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $536 за тысячу кубометров.

Разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой усилился. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $470; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $438.

Запасы в Европе

Текущий уровень резервов газа в Европе составляет 55,72% – это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 3 апреля запасы снизились на 0,07 процентных пункта. Текущий уровень отбора значительно превышает обычный для этого времени уровень.

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. За первые дни апреля загрузка составляет 57%.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю резервы снизились на 1,3 млрд куб. м – это в три раза больше, чем обычно в это время.

Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 21 процентный пункт превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение в мире.